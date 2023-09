Spotkanie Fundacji Patriarchat to jeszcze nic. Zobaczcie, co wypisują w sieci

Takich kwiatków i mokrych snów przedstawicieli radykalnego patriarchatu było sporo. Co więcej, okazało się, że encyklopedia Patriarchat.pl naprawdę istnieje. I choć, jak sami twórcy podkreślają, "pełna jest pustych, ledwie zaczętych i niedokończonych artykułów", to warto odwiedzić ten zakątek manosfery, bo, co tu dużo mówić, to pokaźne skupisko facetów wyrażających swoje mizoginistyczne poglądy jawi się jako naprawdę przedni żart.