"Sortownia" i nowy "John Wick" na Polsat Box Go. Sprawdź nowości serwisu na czerwiec

Jedno jest pewne - w czerwcu warto wpaść do serwisu Polsat Box Go. Na platformie niebawem zadebiutuje bowiem długo wyczekiwany serial "Sortownia" oraz zagraniczne kinowe hity. Zadowoleni będą nie tylko fani mocniejszych wrażeń (i Keanu Reevesa), ale również miłośnicy horrorów. W serwisie pojawi się także coś dla najmłodszych widzów, co jeszcze niedawno można było obejrzeć jedynie na kinowych ekranach. Oprócz szumnie zapowiadanych produkcji, w Polsat Box Go pojawi się jeszcze kilka tytułów, na których z pewnością warto zawiesić oko.