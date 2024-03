Polski film superbohaterski miał trafić na Netfliksa. Zamiast tego wleci do kin

Wśród zeszłorocznych zapowiedzi polskich filmów i seriali Netfliksa "Fenomen" przykuł naszą szczególną uwagę. To w końcu miała być produkcja superbohaterska, co jest ewenementem na skalę rodzimej kinematografii. Niestety, w zalewie kolejnych premier platformy, temat nagle ucichł. Chociaż zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami tytuł miał się pojawić w serwisie w 2023 r., do tej pory jeszcze nie zadebiutował.



Film opowiada o nastolatce, która odkrywa w sobie supermoce, co staje się źródłem poważnych problemów. Wojsko zaczyna ją bowiem ścigać. A jakby tego było mało, Ala odkrywa również, że ma starszą siostrę. Razem stają się celem żołnierzy, chcących wykorzystać je do stworzenia broni nowej generacji. Czy bohaterkom uda się ocalić życie? To pytanie do tej pory wisiało w powietrzu. Już wkrótce poznamy jednak na nie odpowiedź.



Więcej o "Fenomenie" i zeszłorocznych zapowiedziach Netfliksa poczytasz na Spider's Web: