Królewski melodramat podbija Netfliksa. Nowy film z cyklu "Royalteen" jest lepszy od poprzednika

Wątki romantyczne są tu, o dziwo, zepchnięte na dalszy plan - kluczowe w "Księżniczce" są bowiem kwestie dość poważnych problemów rodzinnych i psychicznych bohaterki, która ma sporo do przepracowania i musi się pozbierać, zanim zbuduje z kimś zdrową relację. Twórcom udaje się momentami wyjść poza schematy opowieści o pałacowych zgryzotach i sprawić, by Margrethe wreszcie stała się postacią trójwymiarową, ewoluującą (czego w poprzednim filmie nie mogliśmy uświadczyć w ogóle). Zgłębienie się w zdrowie psychiczne, relacje i skryte lęki antagonistki z "jedynki" jest zresztą dość ciekawym, niebanalnym konceptem. Szkoda tylko, że ambicje twórców rozbiły się o scenopisarską indolencję: ten film to rozłażąca się w szwach mieszanka epizodów z życia Margrethe, któremu brak pełnoprawnej fabuły czy sensownej struktury narracyjnej.



Poza tym większość zagadnień - może wyjąwszy temat uzależnień - jest potraktowana, bardzo bardzo powierzchownie, a warstwa opowieści traktująca o klasie uprzywilejowanej i jej zmaganiach to totalny niewypał. Zawiłości większości poruszanych problemów nie są w ogóle brane pod uwagę; twórcy nie zgłębiają się w dylematy, tylko po prostu informują o ich istnieniu. Upraszczają je, leniwie pomijając niektóre aspekty czy kontekst. Komponenty szczątkowej fabuły to żart: ważne wydarzenia właściwie nie mają swoich konsekwencji, fabularne wolty pozostawiają widza niewzruszonym i właściwie nie współtworzą choć minimalnie atrakcyjnej całości. Pusto tu, skromnie, a co gorsza: nużąco.