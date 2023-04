"Power Rangers: Once & Always" to wielki kocioł pełen nostalgii. Fani będą zachwyceni

"Once & Always" odwołuje się do oryginału niemal w każdym aspekcie. Dialogi, scenografia, efekty specjalne - wszystko tu odtwarza standardy serii. Dorzućmy do tego mnóstwo znajomych twarzy i Rangerów z pierwszych sezonów, a otrzymamy świadomie anachroniczny twór, będący drobnym, ale satysfakcjonującym prezentem dla fanów. I dla nikogo innego, nie wyobrażam sobie bowiem, by ktoś nieznający tej serii mógł obejrzeć odcinek z zainteresowaniem, o przyjemności nie wspominając.



Odwołań do mitologii i uniwersum jest sporo; scenariusz jest prosty, ale - co ciekawe - niepozbawiony interesujących wątków. Zdecydowanie najmocniej wypada ten ze wspomnianą córką Trini. Powiem tylko, że jest ona w dość skomplikowanej, ale ciekawej i solidnie uatrakcyjniającej tę prostą fabułę relacji z dwoma Wojownikami. Gdybym miał z kolei wskazać największą wadę tej opowieści, wybrałbym Ritę, czy raczej Robo-Ritę. To jeden z tych najbanalniejszych zabiegów: oto kultowa przeciwniczka powraca na moment tylko po to, by w klasyczny sposób szybciutko pozwolić sprowadzić się do parteru.