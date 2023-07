Jeszcze więcej mordobicia na Prime Video. Ta produkcja jest hitem serwisu

Mimo że "Air" w reżyserii Bena Afflecka nie zdobywa nie wiadomo jakich szczytów, jeśli chodzi najpopularniejsze produkcje w serwisie Prime Video, to jednak trzeba mu oddać, że od premiery kinowej na początku kwietnia i debiutu na platformie VOD zaledwie miesiąc później, wciąż cieszy się wśród widzów oglądalnością. I nic dziwnego - Affleck przedstawił w swoim filmie interesującą historię, w której jej główny bohater Sonny stawia wszystko na jedną kartę i postanawia przekonać Michaela Jordana, wschodzącą gwiazdę i zawodnika drużyny Chicago Bulls, by podpisał kontrakt z firmą Nike. A skoro o Jordanie mowa, to warto wspomnieć o produkcji "Creed III", z Michaelem B. Jordanem w roli głównej, która wspina się na szczyt popularności serwisu.