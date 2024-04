Aktorka z "Przyjaciół" opowiada o pracy na planie serialu: "wstrząsające doświadczenie"

Olivia Williams to aktorka, która ma na swoim koncie role w wielu popularnych produkcjach takich jak "Szósty zmysł", "Była sobie dziewczyna", "X-Men: Ostatni bastion" czy "Rushmore", a ostatnio zagrała w serialu "The Crown", gdzie w 5. i 6. sezonie wcieliła się w Camillę Parker Bowles. Kiedy Williams pojawiła się na ekranie hitowego serialu Netfliksa, wielu widzów z pewnością wróciło myślami do sitcomu "Przyjaciele", a konkretnie do dwuczęściowego odcinka "Ten z weselem Rossa" z 4. sezonu - aktorkę można było zobaczyć wówczas w roli Felicity, druhny Emily Waltham, która przyciąga uwagę Joeya podczas ślubu Rossa z Emily. Okazało się, że ten krótki epizod zostawił po sobie niemiłe wspomnienia na długie lata, o czym Olivia Williams opowiedziała w wywiadzie dla "The Independent".