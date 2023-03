Gwiazda "Przyjaciół" tłumaczy, czemu serial jest uważany za obraźliwy. "Mogliśmy to bardziej przemyśleć"

"Przyjaciele" to kultowy sitcom z lat 90., który stał się obiektem ataków ze strony młodego pokolenia. Dla niego żarty zawarte w serialu nie są zabawne, tylko homofobiczne, mizoginistyczne, etc., etc. Nowa generacja ma mu więc wiele do zarzucenia i nieraz już go piętnowała za brak poprawności politycznej. Dlaczego to, co kiedyś wywoływało salwy śmiechu, dzisiaj uznaje się za obraźliwe? Gwiazda produkcji ma na ten temat ciekawe przemyślenia.



Jennifer Aniston zwraca uwagę, że na przestrzeni ostatnich dekad podejście do komedii mocno się zmieniło. Jak sama mówi, jednymi żartami twórcy intencjonalnie przekraczali przyjęte granice, ale inne mogli już bardziej przemyśleć. Tylko wtedy panowała po prostu zupełnie inna wrażliwość. I dzisiaj trzeba dużo bardziej uważać na to, co się mówi i robi.



