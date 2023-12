Serial akcji wrócił na Amazona z 2. sezonem, aby skopać widzom tyłki. Fani nie mogli się go doczekać

"Reacher" jest teraz bardziej napompowany niż biceps jego tytułowego bohatera. Dlatego właśnie to prawdziwa gratka dla miłośników kina akcji. A użytkownicy Amazon Prime Video nimi właśnie są. Wielokrotnie już to udowodnili, a teraz wciąż chętnie rozpływają się w superbohaterskiej przemocy "The Boys" i ich spin-offu "Gen V". Namiętnie sprawdzają też jak chłopak z sąsiedztwa radzi sobie w towarzystwie międzynarodowych handlarzy bronią w "Los Farad".