„Rebel Moon 2” jest lepszy od „jedynki”. Widzieliśmy nowy film Snydera

Jak to w filmach Snydera bywa, najsłabszym elementem nowego „Rebel Moon” jest scenariusz. Nie ukrywam, że początkowo pozytywnie mnie zaskoczył - zauważyłem, że tym razem twórcy zdają się być nieco bardziej zainteresowani swoimi bohaterami, niż rozbudową świata przedstawionego (o którym wciąż tak naprawdę niewiele wiemy i który w „dwójce” ogranicza się do tytułowego księżyca). To w sumie zabawne, że film, który miał być - według zapowiedzi - skupiony na przedstawieniu nam głównych postaci i zbudowaniu więzi emocjonalnej z widzem, mówił nam o nich znacznie mniej.



Okazuje się jednak, że to „więcej” to wciąż za mało. W pierwszym akcie opowieści bojownicy siedzą przy stole, a każdy i każda z nich po kolei opowiada nam swoją historię, z której dowiadujemy się, dlaczego jeden z drugą nie cierpią Macierzy. Niestety, na tym koniec. Poznajemy garść motywacji, ale wciąż nie wiemy, jacy tak naprawdę są ci ludzie - nie budujemy opinii na ich temat na podstawie unikalnych cech czy zachowań, nie poznajemy ich charakterów, nie wiemy, dlaczego w ogóle mielibyśmy ich lubić. Snyder wykorzystuje tani ruch, jakim jest krótka werbalna ekspozycja (uwaga: dialogi są nieintencjonalnie zabawne), i wydaje mu się, że to wystarczy, by widzowi zaczęło na tych postaciach zależeć. A dlaczego właściwie by miało? Bohaterowie dzielą się tu na chodzące archetypy i puste powłoki. Snyder nie umie nas zaangażować, nie robi nic, byśmy zaczęli się troszczyć się o Taraka czy Nemesis; to, co widzimy, jest nieciekawe, schematyczne lub płytkie. Dlatego też, gdy już ktoś ginie, najczęściej wzruszamy ramionami.



To chyba największy i niewybaczalny zarazem problem tego filmu: jest najzwyczajniej w świecie nieciekawy. A gdy już któraś z potyczek robi się bardziej interesująca, pojawia się cień napięcia, a widz zaczyna się zastanawiać, jak osaczone przez wroga postacie wykaraskają się z tak dramatycznej sytuacji (i czy im się to w ogóle uda), Snyder z uśmiechem na ustach posila się bezczelnym deus ex machina. I robi to więcej niż raz, mordując resztki niepewności, tłamsząc zarodki emocji.



„Rebel Moon 2” to sterylna klisza. Kilka ładnie się prezentujących, prawdziwie epickich bitew - i przytłaczająca pustka. Galaktyka, jej historia, postacie - nie dowiadujemy się o nich zbyt wiele, a to, co wiemy, jest zbyt skromne i wtórne. Wizja Zacka Snydera nie ma w sobie nic inspirującego czy odświeżającego, przeciwnie: ten twórca nieustannie się powtarza. Dlatego też jego najnowszy obraz, choć lepszy od wcześniejszego, cierpi na tę samą przypadłość: wywołuje u widza znużenie.



Rebel Moon 2 obejrzycie na Netfliksie.