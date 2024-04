Nowa wersja "Rebel Moon" to będzie odjazd tylko dla dorosłych. Pojawi się scena seksu z kosmitą

Jeszcze przed premierą "Rebel Moon - Części 1: Dziecka ognia" Zac Snyder chwalił się, że Netflix zamówił od razu wersje reżyserskie obu odsłon serii. Jak zdradził, mają one zawierać mnóstwo dodatkowych materiałów, których nie udało się zmieścić w wersjach normalnych. Jakby tego było mało, filmy te będą skierowane już do dorosłych widzów - to twarde "R-ki" pełne seksu i przemocy. Chociaż na platformie zaraz pojawi się druga odsłona dyptyku "Zadająca rany", nie wiadomo jeszcze kiedy zobaczymy te director's cuty.



Z pewnością jest na co czekać. W końcu już oglądajć "Rebel Moon - Część 1: Dziecko ognia" można było zauważyć, że reżyser bardzo chciałby odpiąć wrotki, ale narzucone ograniczenie wiekowe mu na to nie pozwala. Akcja filmu Zacka Snydera przenosi nas do odległej galaktyki, gdzie spokojnej kolonii zagrażają potężne armie. Tajemnicza nieznajoma postanawia poprowadzić ludność na barykady, zmusić ich do stawienia czoła wrogom, wśród których jest admirał Atticus Noble. W jednej ze scen spotyka się z kosmitą. Zaraz jednak nadchodzi cięcie i reżyser nie pokazuje widzom, co razem robią.