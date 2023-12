"Rebel Moon" z buta wjeżdża. Joanna Jędrzejczyk promuje film i staje po stronie rebelii

Tymczasem oczy fanów z nadzieją wpatrują się w nową markę. Netflix ewidentnie celuje z „Rebel Moon” do jak najszerszego grona - ogólnoświatowa promocja superprodukcji jest naprawdę imponująca. W Polsce reklamowano ją już na różne świetne sposoby (widok nad zamkiem w Lublinie to prawdziwa petarda!), ale chyba nikt się nie spodziewał, że ambasadorką tytułu w Polsce zostanie Joanna Jędrzejczyk, która na specjalnym materiale dołączyła do boju z imperium - które to, rzecz jasna, próbuje zwerbować ją w swoje szeregi. Nic z tego: była zawodniczka MMA, sześciokrotna mistrzyni świata, czterokrotna mistrzyni Europy i pięciokrotna mistrzyni Polski w Muay Thai ma serce po stronie rebelii.