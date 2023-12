Widzieliśmy „Rebel Moon” Snydera. Ten film chce być „Gwiezdnymi wojnami” nowego pokolenia

To nie jest organizacja paramilitarna, tylko taka zbieranina zaprawionych w bojach wojów z ogromnymi karabinami i pomalowanymi na niebiesko twarzami. Przewodzi im rodzeństwo Bloodaxe’ów (Cleopatra Coleman i Ray Fisher), którym Gunnar sprzedawał wcześniej pożywienie, co ściągnęło na Veldt wzrok przedstawicieli Imperium. Pełno mamy tutaj przemów i odwoływania się do zwykłej ludzkiej przyzwoitości, która wymaga stawania w obronie słabszych.



W produkcji pojawia się też na krótką chwilę sir Anthony Hopkins, podkładający głos pod starożytnego robota Jimmy’ego, który po latach marazmu się przebudził i zyskał nowy cel - ale więcej o nim również dowiemy się zapewnie z sequela lub za pośrednictwem innego medium. Przez cały seans czuć, że „Dziecko ognia” to jedynie malutkie okienko, przez które do tego świata zaglądamy, a Zack Snyder od samego początku myślał o tym, co dzieje się dalej.