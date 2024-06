2. sezon „Rodu smoka” marginalizuje Cregana Starka, choć odegrał on ważną rolę w tej wojnie

Zdecydowanie zawsze chcieliśmy zrobić taką scenę. Myślę, że przez większość czasu kręcenia 1. sezonu zakładałem, że to właśnie ona otworzy 2. serię. Ale jakkolwiek fajna by nie była, to poza tym, że Cregan zgodził się wysłać żołnierzy na południe, nie ma w niej żadnego prawdziwego dramatu. On już złożył przysięgę dla Rhaenyry, a wiemy, że Starkowie nigdy nie wycofają się ze złożonej obietnicy - niezależnie od tego, który Stark ją złożył. Jest to zatem sekwencja, która na nowo wrzuca nas w ten świat, pokazuje moment, w którym jesteśmy o krok przed Jace'em - w końcu wiemy, że jego brat nie żyje, a on jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy - i pozwala czerpać frajdę z powrotu na Północ.