Widzowie myślą, że aktor z "Rodu smoka" na co dzień też sypia z królową. Dostaje przez to tony hejtu

Zapewne każde z was kojarzy opowieści o widzach, którzy nie rozróżniają aktorów od portretowanych przez nich postaci. Na przestrzeni dekad wielu artystów skarżyło się na dziwne, czasem śmieszne, a czasem niepokojące reakcje fanów danego filmu czy serialu - uwielbienie lub niechęć do fikcyjnej osoby przekładają oni czasem na wcielającego się nią artystę. Brzmi niedorzecznie i kuriozalnie, ale wcale nie są to jedynie marginalne przypadki.



O ile jeszcze mogło to być zrozumiałe w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, kiedy to studia filmowe specjalnie tworzyły aktorom wizerunki i charaktery, które miały pokrywać się z odtwarzanymi przez nich bohaterami, o tyle w 2024 r. podobne imaginacje powinny szokować i niepokoić. Zatarcie granic między rzeczywistością a wymyśloną opowieścią może być przecież niebezpieczne zarówno dla posiadającej ten problem osoby, jak i dla jej otoczenia.



Naprawdę trudno w to uwierzyć, ale owszem - współcześnie wielu widzów wciąż jeszcze przekłada wywołane przez nieprawdziwe działania nieprawdziwego człowieka uczucia na osobę, która po prostu wykonuje swoją pracę, znaczy: udaje za pieniądze. Jej prawdziwe nazwisko brzmi inaczej, jej prawdziwe życie jest zupełnie inne. Możemy je nawet podejrzeć w mediach społecznościowych. Niestety, niektórzy lubią wykorzystywać te media do generowania syfu, czyli - na przykład - publikowania przykrych, nieprzyjemnych komentarzy. Proste: zamiast konstruktywnej krytyki, wolą obrazić artystę. Czasem jest to związane z jego pracą, a czasem z kwestiami od niego niezależnymi, jak na przykład scenariusz czy reżyseria. To, że obsadzie dostaje się za coś, na co nie ma wpływu, jest absurdalne, ale nagminne. Za to gnojenie jej na podstawie czynów, jakich dopuściły się nieprawdziwe postacie, to już wyższy poziom obłędu.