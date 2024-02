To właśnie oni odpowiadają za śmierć Grochowiaka. Helena (Magdalena Walach) doskonale wiedziała, co jej mąż robi dziewczynkom w klubie sportowym. Być może wcześniej sama była jego ofiarą. Wiedziała również o jego wizytach w lesie i słabości do prostytutek. Namówiła więc prokuratora (Ireneusz Czop), aby ten pozbył się jej męża. Rozkochała urzędnika w sobie, a on, korzystając z ze swojej funkcji i grupy zaufanych milicjantów, nie dość, że zlecił zabójstwo Grochowiaka, to jeszcze zatuszował całą sprawę. Ostatecznie zarówno ona, jak i prokurator wychodzą z całej sprawy bez szwanku, ucierpiał jedynie jej związek. Gdy Zarzycki, który też miał z nią romans, każe jej przyznać się do wszystkiego, Helena mówi wprost, że nie kochała prokuratora i użyła go do swoich celów. Nie wie, że zakochany w niej mężczyzna stoi właśnie za drzwiami.