Wiemy już całkiem dużo o Rojst Millenium. To kontynuacja doskonałego serialu Netfliksa

„Rojst” to polski serial, który Netflix przejął od Showmaksa. Streamingowy gigant skorzystał z nabytych praw do tytułu i zrealizował 2. sezon („Rojst ’97"), który jeszcze bardziej przypadł widzom do gustu. Popularność cyklu wzrosła, a ciepłe przyjęcie przez widzów i krytyków zmobilizowała decydentów do rozpoczęcia prac nad trzecią serią. Przypomnę, że w pierwszej odsłonię cofnęliśmy się do lat 80. i śledziliśmy losy Piotra Zarzyckiego, który pod okiem starego wygi Witolda Wanycza na własną rękę prowadził dziennikarskie śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa i podwójnego samobójstwa. W „Rojst ’97" Netflix przeniósł nas wiele lat do przodu, do tytułowego 1997 roku. W czasie pamiętnej powodzi bohaterowi ponownie przyszło zmierzyć się z mroczną zagadką kryminalną. Co czeka nas w kontynuacji?