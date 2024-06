Wyciągajcie boomboksy z piwnicy. Lata 90. wróciły na Netfliksa i mają się dobrze

Nowe odcinki są bardziej napalone od poprzednich. Żarty kręcą się przede wszystkim wokół seksu. Rubaszny humor prowadzi nas od jednej głupiej akcji do drugiej. Od kasety z pornolem, która utyka w magnetowidzie, po przepraszanie przez Jaya oszukanych niegdyś dziewczyn, w tym jednej niebezpiecznej wariatki. Tym, co wyróżnia 2. sezon "Różowych lat 90." od pierwszego jest to, że w tym całym heheszkowaniu twórcy znajdują czas, aby pochylić się nad bardziej poważnymi problemami. Oczywiście, na ile to w przyjętej formule możliwe, bo przecież starcie Gwen z rasizmem to tylko muśnięcie tego skomplikowanego tematu. Tak samo podejrzenie niechcianej ciąży zostaje rozwiązane w typowy dla sitcomów sposób - szybko i zabawnie. Podejście Mettlera i Turner napawa jednak serial ciepłem, wzbudza sympatię do bohaterów i urozmaica dostarczane przez serial emocje. Rel - chciałoby się podsumować.



Umówmy się, że wbrew tytułowi nie mamy do czynienia z dzieciakami lat 90. W przeciwnym wypadku Netflix by się załamał kontrowersjami wśród docelowej grupy swoich odbiorców, którym nawet żarty w "Przyjaciołach" przeszkadzały. Dlatego główni bohaterowie to Zetki pełną gębą. To towarzystwo inkluzywne, zróżnicowane pod względem płci, rasy czy orientacji seksualnej. Z komentarzami wyważonymi tak, żeby przypadkiem nikogo nie obrazić. Humor bywa tak miałki, że nawet śmiech z puszki nie pomaga. Niemniej twórcom udaje się oddać klimat ostatniej dekady XX wieku, poprzez liczne odniesienia do ówczesnej popkultury. Lisa Loeb przegania więc Leię ze swojego teledysku do "Stay", Ozzie reklamuje Mentosy, tak jak to wtedy było modne, a Kittie wyobraża sobie, jak Carmen Electra wyzywająco tańczy, próbując uwieść Reda. Młodszym widzom te wszystkie nawiązania mogą wydawać się niezrozumiałe, ale tym starszym zapewnią przyjemny najntisowy posmak.