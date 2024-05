Ryan Gosling przyszedł na premierę w stroju ze słynnego skeczu. Zrobił furorę na czerwonym dywanie

Dla młodszych czytelników, niezaznajomionych z kultową kreskówką MTV. Beavis i Butt-Head to dwoje nastolatków, których ulubionym zajęciem jest oglądanie telewizji i komentowanie teledysków. Mają też talent do pakowania się w kłopoty, bo, delikatnie mówiąc, nie są zbyt rozgarnięci. Serial z ich przygodami cieszył się wielką popularnością w latach 90. Po wielu latach od zniknięcia z anteny został niedawno reaktywowany. Jego bohaterowie powrócili najpierw w pełnometrażowym "Beavis and Butt-Head Do the Universe", a później w kontynuacji oryginalnej produkcji. Niestety w naszym kraju tytułów tych nie da się legalnie obejrzeć.