Zła wiadomość dla fanów Gry o tron. Premiera Rycerza Siedmiu Królestw opóźniona

Uniwersum "Gry o tron" zaczyna się rozrastać. Po niemal roku od zakończenia 2. sezonu produkcji "Ród smoka", której akcja rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" i opowiada historię rodu Targaryenów, pojawił się zwiastun serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" ("A Knight of the Seven Kingdoms"). Jest to adaptacja opowiadania autorstwa George'a R.R. Martina, które z kolei osadzone jest 90 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu.