HBO kompletuje obsadę 3. sezonu Rodu smoka. Tych aktorów bardzo dobrze znacie

To z pewnością nasz największy sezon do tej pory, zarówno pod względem ambicji, jak i praktycznego rozmiaru, liczby scenografii. Zbliżamy się do tej paraboli narracji i zaczynamy schodzić, jeśli nie do końca, to do środka, do późnego Aktu 2 i do początku Aktu 3. Każdy, kto czytał tę książkę, wie, że narracja staje się coraz większa i bardziej ponura, a serial musi sprostać tej ambicji najlepiej, jak to możliwe