Na tym nowym serialu odpłyniecie... z nudów. Thriller od Max mnie wykończył

Jego największym minusem jest to, że jest przeraźliwie długi - chociaż ma tylko osiem godzinnych odcinków, to ogląda się go jak kilkusezonowego tasiemca. Akcja ciągnie się jak guma do żucia, jest potwornie nużąca i ma się wrażenie, że w ogóle nie idzie naprzód. Skutkuje to tym, że podczas seansu chce się robić wszystko, tylko nie patrzeć w telewizor. Z letargu co jakiś czas wyrywają bardzo realistyczne obrazki ofiar przedawkowania i cliffhangery na końcu każdego odcinka, ale poza tym jest to produkcja nudna jak flaki z olejem. Przynajmniej, jeśli traktujemy ją jako thriller.