Max: co obejrzeć? Oscarowy film i najnowszy Venom wśród TOP nowości na weekend

Kultowy film akcji "Lucy" to opowieść o tytułowej studentce, która zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Doprowadza to do tego, że staje się ona zakładniczką bezwzględnego pana Janga, a w jej ciele zostaje umieszczona paczka z syntetyczną substancją przypominającą narkotyk, przez co u Lucy zaczynają się rozwijać nadludzkie cechy.