Ich przeboje przed laty nuciły polskie nastolatki. Co dziś robią artyści z Blog 27 i L.O. 27?

Z muzyki nie zrezygnowały również Tola Szlagowska i Alicja Boratyn, tworzące duet Blog 27. Zespół powstał kilka lat później, niż L.O. 27, bo już w latach 2000 - dokładnie w 2005 roku. Założony został przez dwie nastoletnie wówczas koleżanki: Tolę Szlagowską i Alicję Boratyn. Nazwa grupy wzięła się od ich hobby - w tamtym czasie było to właśnie blogowanie. Dziewczyny urodziły się też tego samego dnia, czyli 27 listopada. To właśnie w ten dzień, który był 13 urodzinami Ali oraz 12 Toli, wydany został debiutancki album Blog 27: <LOL>. W ciągu kilku tygodni od wejścia na muzyczny rynek, stał się jednym z najchętniej kupowanych albumów w Polsce.



Młodzieżowy zespół mierzył wysoko, promując się nie tylko w Polsce, ale też za granicą, gdzie Alicja i Tola miały trasę koncertową po Niemczech, Szwajcarii oraz Austrii razem ze znanym niemieckim młodzieżowym zespołem Tokio Hotel. Z kolei singiel Blog 27 "Uh La La La" trafił na listy przebojów w Niemczech, ale też i we Włoszech. Choć kariera nastoletnich gwiazd dobrze rozwijała się za granicą, a w Polsce dziewczyny były idolkami polskich nastolatków, w październiku 2006 roku Alicja Boratyn odeszła z grupy, ze względu na osobiste oraz artystyczne różnice między nią i Tolą. Boratyn rozpoczęła solową karierę, natomiast Tola Szlagowska jeszcze przez jakiś czas tworzyła zespół, zapraszając do niego nowych muzyków. W 2008 roku Szlagowska wyjechała do USA, by rozpocząć naukę w muzycznej szkole.