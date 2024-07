Jaram się powrotem Jacka Gleesona. Kiedyś nienawidziłem jego Joffreya, a teraz zagra w "Sandmanie"

A dlaczego ucieszył? Ano dlatego, że Gleeson to wspaniały aktor i jeden z najlepszych wyborów aktorskich w „Grze o tron”. Jego Joffrey był cudownym socjopatą - artysta sprawił, że uwielbialiśmy go nienawidzić i autentycznie nie mogliśmy się doczekać, aż spotka go zasłużona kara. Zupełnie inny w codziennym obyciu Gleeson to bardzo zdolny i sympatyczny gość (serio - współpracujący z nim artyści określali go mianem „najmilszego”). W teatrze zaczął występować już w wieku siedmiu lat, po czym zagrał kilka niewielkich ról w produkcjach kinowych czy telewizyjnych (m.in. „Batman: Początek” czy „Lęk”). W 2009 r. dołączył do ekipy „Gry o tron” i rozpoczął studia na Trinity College w Dublinie, gdzie uzyskał stypendium.



Po „Grze o tron” stwierdził, że minął się z powołaniem - rozważał karierę akademicką oraz skupienie się na teatrze... kukiełkowym. I w końcu sam go założył - w latach 2012-2019 był w nim producentem i performerem. Podobno odejście od aktorstwa ekranowego było m.in. związane z hejtem, jaki spadł na aktora za sprawą Joffreya. Niestety wielu widzów ma problem z rozróżnieniem fikcyjnej postaci i artysty, w związku z czym Gleeson obrywał nieprzyjemnymi, czasem wręcz wulgarnymi komentarzami w sieci i na ulicy. Ta popularność (częściowo zła, ale również ta pozytywna) sprawiła, że poczuł się obciążony i zaczął się obawiać, że wywrze na niego toksyczny wpływ. Nie czuł się komfortowo będąc w centrum uwagi. Co więcej, sam nigdy nie obejrzał „Gry o tron”.