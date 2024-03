Sandra Huller: filmy. TOP najlepszych produkcji z aktorką ze "Strefy interesów" do obejrzenia w VOD

O Sandrze Huller będzie głośno, a międzynarodowa kariera to tylko kwestia czasu. Aktorka, która wystąpiła w dwóch nominowanych do Oscara filmach, sama walczyła o prestiżową statuetkę, choć ostatecznie nie udało się jej zdobyć. Oprócz "Anatomii upadku" i "Strefy interesów" Huller ma w swoim dorobku jeszcze kilka innych produkcji, a my wybraliśmy te najlepsze i dostępne w VOD. Oto TOP 7 obrazów z Sandrą Huller.