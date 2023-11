Ogromną popularność Sara Tavares zdobyła w 1994 roku. Będąc młodą dziewczyną, Sara wygrała konkurs telewizyjny, zapewniający jej wyjazd na Eurowizję. Mając zaledwie 16 lat, została wytypowana do reprezentowania Portugalii na Eurowizji. Zajęła w nim ósme miejsce, prezentując utwór "Chamar a Musica". Do tej pory to jeden z najwyższych wyników w historii konkursu Eurowizji.