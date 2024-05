Ta produkcja Amazona wyprzedza nasze czasy i udowadnia, że filmy może czekać kiepska przyszłość

Film „Sayen: Łowczyni” to opowieść o walce, której na pierwszy rzut oka nie da się wygrać. Tytułowa Sayen (Rallen Montenegro) jest typem wojowniczki. Jeżeli ustali sobie cel, to dąży do niego bez względu na wszystko. Osobiście uważa, że działa w słusznej sprawie. Przeciwstawia się niemoralnym działaniom właściciela ogromnej korporacji, Fiska (Aarón Díaz). Mężczyzna przekupuje polityków, aby ci uchwalili ustawę dotyczącą zasobów wody w Chile. Oczywiście trafi ona wtedy w ręce prywatnych firm, a życie wszystkich obywateli będzie od nich zależne. Sayen nie może się z tym pogodzić. Chce powstrzymać ten proceder i nie jest to jedynie jej „zachcianka”. Czuje się do tego zobowiązana, co z kolei związane jest z tragicznymi wydarzeniami z jej przeszłości. Zdaje sobie sprawę z tego, że samodzielnie nic nie zdziała. Prosi o pomoc grupę utalentowanych hakerów. Wspólnie działają dla dobra sprawy.



Przede wszystkim muszą ujawnić zbrodnicze czyny Fiska. Każdy obywatel powinien dowiedzieć się o korupcji w senacie. Nie będzie to zadanie łatwe, gdyż właściciel korporacji wie, że ktoś działa na jego niekorzyść. Cały czas jest czujny. Zdaje sobie sprawę z tego, że od tej ustawy zależy jego dalszy los. Czuje presję i właśnie dlatego nie odpuści tak łatwo. Grupa buntowników musi więc postępować ostrożnie. Nie mogą pozwolić sobie nawet na najmniejszy błąd. Niestety nie mają praktycznie żadnego wsparcia z zewnątrz. Wszelkie media okrzyknęły ich ekoterrorystami. Ludzie uważają więc, że pod ich rzekomą troską o środowisko kryją się niecne zamiary. Po prostu nie wierzą w ich misję. Sytuacja nie jest dobra, to trzeba przyznać. Jednak nikt z ekipy nie chce odpuścić. Każdy wie, że trzeba walczyć o wolność i dostęp do wody. Jeżeli tego nie zrobią, to wszyscy będą zależni od decyzji chciwych korporacji.