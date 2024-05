Czas "Fallouta" na Amazonie się skończył? Serial daleko w tyle za największymi hitami tego tygodnia

"Farma Clarksona" nieco dłużej gości na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video w naszym kraju. Aktualnie okupuje jej trzecie miejsce - tuż za "LOL: Kto się śmieje ostatni", a przed "Falloutem". Program powrócił na platformę z 3. sezonem co prawda już 3 maja, ale dopiero tydzień później w serwisie zadebiutowała jego druga część. Nowe odcinki ewidentnie więc podbiły zainteresowanie produkcją, kosztem serialu postapokaliptycznego.



"Fallout" może w najbliższym czasie spaść w rankingu jeszcze dalej. W mijającym tygodniu na Amazon Prime Video wjechały przecież aż dwie nowości. W czwartek na platformie zadebiutował 2. sezon serialu "Peryferia", a w piątek "Nieobliczalna". Ten ostatni tytuł ma szansę mocno zamieszać na liście. W końcu użytkownicy serwisu zazwyczaj rzucają się na premiery. A w tym wypadku kuszący jest nie tylko status świeżynki, ale też fakt, że mamy do czynienia z polskim filmem oryginalnym usługi. To thriller psychologiczny na podstawie powieści Magdaleny Stachuli.



Więcej o ofercie Amazon Prime Video poczytasz na Spider's Web: