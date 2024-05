Pod koniec lat 80. i na początku 90. Milli Vanilli byli na ustach wszystkich. Każdy bawił się do przebojów niemieckiego duetu. Fab Morvan i Rob Pilatus błyskawicznie zrobili zawrotną karierę. I to międzynarodową. Ich debiutancki album All or Nothing (w Ameryce Północnej wydany jako Girl You Know It's True) pokrył się sześciokrotną platyną. W 1990 roku zespół dostał za niego nawet Grammy dla najlepszego nowego artysty. Jako pierwszym w historii została im jednak odebrana.