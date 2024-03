Gdzie obejrzeć film „Służka” online? Pełna lista serwisów VOD

„Służka” to film w reżyserii Bishala Dutta. Swojej polskiej premiery doczekał się 6 grudnia 2023 roku. Jest to najnowsze dzieło twórcy takich produkcji jak „Life in Color” czy „Inferno”. Przerażający horror jest już dostępny na platformach streamingowych. Zatem gdzie można obejrzeć film „Służka” online? Przedstawiamy pełną listę serwisów VOD.