Sophie Turner pozywa męża. Gwiazda "Gry o tron" zarzuca mu, że przetrzymuje dzieci

Warto dodać, że Joe i Sohpie razem z córkami przeprowadzili się w kwietniu tego roku do Anglii, gdzie kupili dom. Para planowała, że to właśnie tam ich dzieci pójdą do przedszkola, lecz ze względu na zawodowe zobowiązania, dzieci miały wyjechać do USA razem z ich ojcem i opiekunką, a następnie wrócić w połowie września razem z mamą. Tak się nie stało.