Minimalistyczną muzyką podbija sale koncertowe w Polsce i za granicą. Tak rozwija się kariera Hani Rani

Daleko jej do rozkrzyczanej gwiazdy biegającej po scenie. Jest stonowana, podobnie jak jej muzyka, która nie potrzebuje efekciarstwa, głośnych gitar czy perkusji, by się obronić. Hania Rani to jedna z najciekawszych polskich artystek, która z powodzeniem koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na najnowszej odsłonie Off Festivalu w Katowicach zachwyciła publiczność zgromadzoną na terenie Doliny Trzech Stawów. Kawał koncertu - komentowali wielbiciele pianistki i kompozytorki.