Nowy film z uniwersum "Spider-Mana" jednak nie powstanie? Scenarzystka nie ma dobrych wieści

Tworzone przez Sony uniwersum Spider-Mana nie ma się za dobrze. "Morbius" stał się przecież memem, przez co firma postanowiła go redystrybuować i w efekcie film dwukrotnie poniósł porażkę w box-offisie. Wytwórnia się jednak nie poddaje i na przyszły rok szykuje nam aż trzy nowości. Dostaniemy "Madame Webb", "Venoma 3" i "Kravena Łowca". Ostatni wymieniony tytuł miał się co prawda pojawić wcześniej, ale termin jego debiutu przesunięto ze względu na hollywoodzkie strajki. Informacja o jego opóźnieniu przyszła w parze z wieściami o wyrzuceniu "El Muerto" z harmonogramu najbliższych premier.



Podobnie jak w przypadku "El Muerto" na ten moment nie wiadomo co dalej z "Hypno", "Hustler", "Jackpot" i kilkoma innymi zapowiadanymi wcześniej tytułami. Do całkiem długiej już listy dołącza teraz "Silver Sable".



