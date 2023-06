Rojek pod ostrzałem. Śpiewak o współpracy muzyka: "chciwy socjopata"

Razem z @kacperczyk.inc i marką Grant's stworzyliśmy alternatywną wersję teledysku do "Syna okiennika". Jest to numer o rodzinnych relacjach, o prawdziwej, męskiej przyjaźni. (...) Dajcie znać czy słuchaliście piosenki i czy wzrusza Was tak samo jak mnie?

- napisał Rojek.