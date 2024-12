spotify wrapped 2024

Skoro grudzień to podsumowania, a skoro podsumowania, to lada chwila powinien wjechać już Spotify Wrapped, czyli najbardziej medialna usługa od muzycznej aplikacji. To nic innego jak wykorzystanie wiedzy, którą ma o nas platforma. Działa to tak: przez cały rok słuchacie muzyki, karmicie algorytmy, a na koniec Spotify mówi, czego słuchaliście przez ostatnich 12 miesięcy. I zawsze są zaskoczenia, bo zebrane dane mogą powiedzieć więcej o naszych gustach muzycznych, niż my sami.