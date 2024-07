Nowa teoria fanów „Star Wars” uzupełnia kanon i nadaje mu więcej sensu. „Akolita” może ją potwierdzić

Mając na uwadze ciągłe poszukiwanie przez Sithów nowych mocy, które mogłyby umożliwić im dokonanie swojej zemsty, fani dochodzą do wniosku, że sam Palpatine mógł być tym, na którego narodziny wpłynęły eksperymenty Plagueisa z manipulacją midichlorianami. Zakładając, że ta teoria jest prawdziwa, uwiarygodniałaby pogląd, że Palpatine był czystą Ciemną Stroną Mocy, która stała się ciałem. Bycie sztucznym tworem i żywą bronią Lordów Sithów mogłoby wyjaśnić, dlaczego Sheev był tak potężny i dlaczego to właśnie on ostatecznie wypełnił kluczowy imperatyw Sithów, by zarówno kontrolować galaktykę, jak i zniszczyć Jedi. Będąc tego typu tajnym projektem i dziełem Plagueisa, okazałby się samym w sobie zakłóceniem równowagi, co wyjaśniałoby jego dojście do władzy i fakt, że jego śmierć miałaby tę równowagę przywrócić.



A zatem jeśli Palpatine był ucieleśnieniem tego braku równowagi, potwierdzałoby to również przekonanie, że na narodziny Anakina jako Wybrańca miała wpływ sama Moc w odpowiedzi na manipulacje Plagueisa. Podkreśliłoby to jego wyjątkowość (choć sam George Lucas podkreślał, że nie ma znaczenia, w jaki sposób Anakin się urodził - to jego czyny potwierdziły, że faktycznie okazał się Wybrańcem), odróżniło od Mae i Oshy (jakkolwiek istnienie większej liczby istot stworzonych przez Moc wcale nie umniejsza Skywalkerowi) i potwierdziło wniosek, że jego przeznaczeniem było pokonanie Dartha Sidiousa.



Fani zwracają uwagę, że Anakin musiał wobec tego pokonać i zabić Palpatine’a nie w gniewie, co naraziłoby go na opętanie przez jego ducha, który przetrwał zniszczenie fizycznego ciała, a z miłości - jak zresztą się stało, bowiem Vader zaatakował swojego mistrza chcąc ocalić syna. W rezultacie przywrócenie przez Anakina równowagi Mocy miałoby więcej sensu, zwłaszcza jeśli Sidious był kimś więcej niż typowym Sithem, a bardziej potężną manifestacją Ciemnej Strony stworzoną specjalnie w celu zaburzenia balansu i wywołania galaktycznego chaosu.



