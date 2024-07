Celem budzącej się z hibernacji załogi jest przeżyć: czy to poprzez ucieczkę w kapsule ratunkowej, czy to ponowne zahibernowanie się - ale uprzednio trzeba się upewnić, że statek… nie wybuchnie. Walka z Intruzami jest niemalże niemożliwa, a współpraca jest kluczem do sukcesu, ale każdy gracz ma do zrealizowania swój cel, który nierzadko wymaga wbicia noża w plecy innym graczom.