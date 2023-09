Stephen King obejrzał filmowy prequel swojej kultowej powieści. Fani nie spodziewali się takiego komentarza

Słowa twórcy, który - jak wiemy - był zazwyczaj krytycznie nastawiony do odstępstw od swojej twórczości, mogą wydawać się zaskakujące. W końcu mówimy o przerobieniu jednego wątku na prequel - historię, której mistrz nigdy nie stworzył. Co więcej, podobno scenariusz pozwala sobie na pewną swobodę. Być może chodzi zatem o solidny fundament, jakim są bohaterowie - skoro twórca zwraca uwagę na ich pieczołowite nakreślenie, być może rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z godną „Smętarza” opowieścią.



Akcja nowej produkcji jest osadzona w 1969 roku; historia skupia się na postaci młodego Juda Crandalla, który - marząc o opuszczeniu rodzinnego miasteczka Ludlow - odkryje szereg mrocznych, rodzinnych sekretów, które na zawsze powiążą go z miejscem zamieszkania. Bohater wraz ze swoimi przyjaciółmi stawi czoło starożytnemu złu, które panoszy się po Ludlow od czasu jego założenia.