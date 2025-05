Patrz, Bożenko, Max zmienia się w HBO Max. Jeszcze tylko rebranding, nowe kolorki i znowu HBO GO

Przewrotnie można powiedzieć, że jak tak dalej pójdzie, to do końca 2027 wróci HBO GO. Nie ma to jednak wielkiego znaczenia. Kolejne rebrandingi nie zmienia faktu, że Zaslav się pomylił i dokonał drugiego gwałtownego zwrotu w ciągu kilku lat. Pocieszające jest to, że tym razem jest to krok w dobrą stronę.



Czytaj także: