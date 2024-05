3. sezon świetnego serialu tuż za rogiem, a wy go nawet nie znacie. Christopher Walken jest wami rozczarowany

„Outlaws” początkowo rozrzucają na planszy rozpoznawalne tropy i wcale się z tym nie kryją. Przeciwnie: jedna z bohaterek w pewnym sensie przyznaje to na głos, wymieniając archetypy postaci - mamy tu „azjatycką grzeczną kujonkę”, „prawicowego dupka”, „lewackiego bojownika”, „cwanego, niepozornego staruszka” i tak dalej. Twórcy mają jednak swój cel w tym dość wyświechtanym rozłożeniu akcentów - chodzi o to, by bohaterowie mogli z czasem wyjść poza te typy, spalić część mostów i zbudować nowe (również między sobą), odnaleźć porozumienie i wspólny język pomimo różnic klasowych, statusów społecznych i poglądów politycznych.



Początkowe stereotypy - w większości przypadków - z czasem zyskują coraz więcej charakteru, sięgaj głębiej, wychodzą z ram schematów. Efekt jest fantastyczny - dzięki znakomitej obsadzie i w połączeniu z bezbłędnym poczuciem humoru, każda z tych postaci potrafi zainteresować, wzbudzić sympatię, zachęcić do kibicowania i śledzenia dalszych losów (i to nawet wówczas - a zdarza się, niestety - gdy twórcy wyprowadzają postacie z klisz do jeszcze bardziej oczywistych rozwiązań). Rzecz jasna, scenarzyści dotykają też poważniejszych kwestii - w końcu wspomniana praca społeczna wykracza daleko poza sprzątanie zwłok zwierząt i zamalowywanie graffiti. Bohaterowie dowiadują się czegoś o sobie, reflektują się w kwestiach swojej przeszłości, lęków, obaw i niepewności; stopniowo dostrzegają poszczególne błędy i destrukcyjne relacje oraz wzorce, które doprowadziły ich do tego miejsca.