Wrócił genialny serial HBO Max. Proszę, oglądajcie go, bo muszę dostać kontynuację

Pierwsze odcinki nowej odsłony szybko podsumowują najważniejsze wydarzenia i elementy fabuły - robią to w sposób nienachalny, wręcz organiczny, ale i skuteczny. Twórcy ułatwiają odtworzenie w pamięci kluczowych faktów, pomagają widzowi uniknąć poczucia zagubienia. Po niedługim czasie jesteśmy wystarczająco zorientowani (podkreślę, że nie robiłem rewatchu 1. serii przed premierą kontynuacji, a zdążyłem sporo zapomnieć), a wówczas twórcy otwierają przed nami i swoimi bohaterami nowiutki komplet trosk, obaw i problemów.



A te są coraz ciekawsze - podobnie jak kierunek, który obrał serial. Nowe wątki obejmują wschodzącego rywala obecnego syndykatu, opowieść o nastoletnich złodziejach motocykli, życiu rodzinnym Koreańczyka Zainichiego; podejmie się eksploracji nowych zakątków półlegalnych peryferii Tokio pokaże nam queerowe życie nocne. Co ważne, nie potrzebujemy już Jake’a-przewodnika; fabuła rozwinęła się na tyle, by nie musieć korzystać z amerykańskich imigrantów, by ci wprowadzali nas do tego, hermetycznego mrocznego świata - jesteśmy z nim już trochę obyci, możemy podążać za tubylcami. Jesteśmy już na głębokiej wodzie, więc nie będziemy przyglądać się wyłącznie przemocy czy typowo gangsterskim urokom życia członków yakuzy - twórcy wolą pokazać nam jej bardziej prozaiczne oblicze, przypominające bardziej standardową pracę i związane z nią obowiązki, strategię korporacyjną czy zarządzanie na średnim szczeblu.



Mocną stroną produkcji pozostaje też poziom szczegółowości w portretowaniu działań poszczególnych postaci - są to na przykład metody działania, rytuały przejścia czy inne zasady rządzące światem yakuzy, czy też japońskie praktyki dziennikarskie. Realizm ekranowego postępowania w światach legalnym i nielegalnym fascynuje i nadaje całości głębi, potęguje poczucie obcowania z prawdą.