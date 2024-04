Odcinek „Świnki Peppy” pt. „Spider Web” został zakazany. To przez skargę widza

Mowa tutaj o 22. odcinku 4. sezonu. Epizod „Spider Web” (zbieżność nazw przypadkowa) przedstawia powrót przyjaznego pająka imieniem Mr. Skinny Legs do Peppy. Odnalazł on swoją drogę powrotną do domu rodzinnego świnki. Jest ogólnie lubiany przez prawie wszystkich członków rodziny. Jego fanką nie jest tylko mama Peppy. Bardzo się go boi i prosi, żeby ktoś wyniósł go na zewnątrz, gdzie jego miejsce. Tata eskortuje niechcianego gościa do ogrodu, ale wciąż nie znajduje się on wystarczająco daleko od domu. Decydują się więc na drzewo koło wzgórza. Tam Mr. Skinny Legs zaczyna tkać przepięknie mieniącą się w promieniach słońca sieć. Tata Peppy wspomina, że takie działanie wiąże się z bardzo ciężką pracą. Przestrzega, że nie wolno niszczyć dzieła pająka, ponieważ będzie on wtedy musiał zacząć wszystko od początku. Okazuje się, że Mr. Skinny Legs przeciągnął swoją sieć aż do samochodu obok domu. Tata musi jakoś dostać się do pracy, ale pamięta też o swojej wcześniejszej przestrodze. Peppa wpada na pomysł, żeby rodzic skorzystał z jej małego rowerka. Tata akceptuje tę propozycję, co doprowadza do zabawnej sytuacji, gdy wielka świnka jedzie na mikroskopijnym w stosunku do niej pojeździe.