Przypomnę, że kampania reklamowa z udziałem Sydney Sweeney, którą szerzej opisywałem tutaj, opiera się na haśle „Sydney Sweeney ma świetne jeansy” i grze słów odnoszącej się zarówno do spodni, jak i do genów (ang. genes). Akcja została potępiona przez część liberalnych środowisk za przymilanie się do skrajnych konserwatystów, gloryfikowanie białego dziedzictwa i typowo aryjskiej urody młodej gwiazdy oraz skojarzenia z eugeniką.



W jednym ze spotów Sweeney wypowiada problematyczne dla niektórych słowa: „Geny przekazywane są z pokolenia na pokolenie - mogą determinować kolor włosów, osobowość czy nawet kolor oczu. Moje jeansy są niebieskie.”

Sydney Sweeney i reklama jeansów - Biały Dom reaguje na kontrowersje

„Kultura cancelingu w najgorszym wydaniu” - napisał dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, Steven Cheung, na platformie X.

To wypaczone, bezmyślne i żenująco płytkie myślenie liberalnych środowisk to jeden z powodów, dla których Amerykanie zagłosowali tak, a nie inaczej w 2024 roku. Mają już dość tych bzdur.

Głos w sprawie zabrała również konserwatywna komentatorka telewizyjna Megyn Kelly, która określiła krytyków reklamy mianem „lewackich fanatyków” i uznała ich reakcję za „absurdalną”.

Ludzie, którym nie podoba się ta reklama, oskarżają Sydney o sympatyzowanie z białą supremacją. Ona reklamuje jeansy, a oni twierdzą, że promuje supremację białej rasy. To oczywiste, że reklama odnosi się do jej ciała, z którego zresztą jest znana, a nie do koloru skóry. Ale libkowy fanatyzm nie zna granic.

Dodała też:

Cały problem sprowadza się do tego, kto może być twarzą kampanii Najlepsze Geny Ameryki. Według nich to nie przypadek, że wybrano szczupłą, białą kobietę - bo, jak rozumiem, nie wolno dziś celebrować takich cech w żadnej formie. Zupełnie ignorują kontekst fizyczności, który przecież stanowi fundament jej popularności. To po prostu groteskowe.

Michał Jarecki 31.07.2025 09:02

