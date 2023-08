Nie mam wątpliwości: ten film z gwiazdą "Euforii" to najlepsza kinowa premiera sierpnia

„Reality” ogląda się siedząc jak na szpilkach - to budzący narastający dyskomfort thriller w stylu, powiedziałbym, antycznym. Akcja rozgrywa się właściwie w jednym miejscu (na zewnątrz i wewnątrz domu tytułowej postaci) i czasie, a bohaterów policzymy na palcach jednej ręki. Pierwszorzędna reżyseria za sprawą skromnych filmowych środków potrafi wywołać zaskakujący efekt: nieduża przestrzeń z minuty na minutę wypełnia się obawami i niezręcznością. Opresyjny, duszny i gęsty festiwal wymiany podejrzeń, półprawd i kłamstw angażuje bez reszty. Nieśpiesznie, ale w nieustannym napięciu docieramy do prawdy - przez większość czasu, podobnie jak bohaterka, zdezorientowani i nieufni.



Każda sekwencja jest tu fenomenalnie zainscenizowana i zagrana. Sydney Sweeney w swej najlepszej z dotychczasowych kreacji udowadnia, że stać ją na wiele - i dopiero się rozkręca. Jej smutne, zdeprymowane i zagubione spojrzenia, niepewne uśmiechy oraz mowa ciała robią robotę - to naturalność pierwszej próby.



Olbrzymie wrażenie robi przeplatanie filmowych scen pustym, czarnym kadrem - wówczas wypowiedzi bohaterów są rozwijane fragmentami nagrań z ukrytych urządzeń rejestrujących. Dialogi są tu niemal jeden do jednego przepisane ze źródła, co oznacza pewnego rodzaju hiperrealizm - nieudolne sformułowania, błędy i potknięcia, potoczny, nudnawy język. Nikt nie jest tu nad wyraz elokwentny, wszyscy wypowiadają się jak żywi, pełnokrwiści ludzie. To działa - słuchanie każdej, nawet błahej wymiany zdań jest niezmiennie fascynujące; przypomina, że to wszystko wydarzyło się naprawdę i toczyło dokładnie tym trybem. Kiedy zaś transkrypcja staje się niejasna lub wypowiedzi wymagają wygłuszenia (chodzi o istniejące dane, adresy czy nazwiska), obraz migocze, a bohaterowie na moment znikają z ekranu. Działa.



Znamienne, że największy niepokój budzą tu przedstawiciele państwowego wywiadu, lęk przed którymi zdaje się czymś naturalnym - fałszywi, obłudni, na zmianę uśmiechnięci i śmiertelni poważni, przede wszystkim jednak: niebezpieczni. Oto spokojny, profesjonalny i nieustępliwy pokaz przytłaczającej siły - bezwzględnej w obliczu ryzyka „zagrożenia bezpieczeństwa kraju”. Z drugiej strony, „Reality” świetnie sprawdza się na poziomie ludzkim - niezależnie od tego, czy po drodze wam z główną bohaterką, siłą rzeczy poświęcicie kilka chwil na przemyślenie tej unikalnej postawy. To przecież nieczęste: postępowanie w zgodzie z własnym sumieniem, pozbawione autopromocji, nieszukające poklasku. Co ciekawe, obraz Satter - mimo swej prostoty i wierności faktom - można czytać na kilka sposobów. Mówi wiele, sporo komentuje, a nasz odbiór jest zależny wyłącznie od tego, co jest nam bliższe, co bardziej przykuwa naszą uwagę. Czapki z głów.