Ten film z Sydney Sweeney to prawdziwa historia skazanej sygnalistki z USA. Jak było naprawdę?

Ta nieszablonowa bohaterka istnieje naprawdę i nazywa się Reality Winner. To właśnie na podstawie jej historii powstał film, który obecnie można oglądać w streamingu. Reality Winner to urodzona w 1991 r. amerykańska analityczka wojskowa. W szkole mocno wyróżniała się nie tylko ze względu na świetne wyniki w nauce, ale też sportowe sukcesy. Zaraz po jej ukończeniu, w 2010 r. Reality wstąpiła do armii, a od stycznia 2013 ro do lutego 2017 r. służyła w United States Air Force w stopniu airman first class w 94. Szwadronie Wywiadu w Fort Meade w Maryland.



Pracowała też w klubach fitness, natomiast po kilku miesiącach pracy w fitnessie rozpoczęła karierę w firmie współpracującej z rządową National Security Agency. Jako że bardzo płynnie posługiwała się językami farsi, dari i paszto, była tam zarówno analityczką oraz tłumaczką.



W lecie 2017 r. została aresztowana pod zarzutem szpiegostwa. Dostała dość wysoki wyrok, bo aż 5 lat pozbawienia wolności za to, że wyniosła z biura, a następnie rozpowszechniała tajne dokumenty. Chodzi dokładnie o to, że Winner przekazała portalowi "The Intercept" informację, jakoby rosyjscy hakerzy zorganizowali w Stanach operację phishingową - miała ona wpływać na wybory prezydenckie USA w 2016 r. Hakerzy mieli zatem zaatakować oprogramowanie używane przy przeprowadzaniu głosowania.



Proces w sprawie Reality trwał rok, a sygnalistka została skazana 23 sierpnia 2018 r. na 5 lat i 3 miesiące więzienia. Choć tajne dokumenty przekazała amerykańskim mediom, a nie wrogiemu państwu, to w jej sprawie zapadł wyrok najdłuższej kary więzienia, jaką zasądzono za przeciek tajnych dokumentów. Kobieta poszła na ugodę, częściowo przyznając się do winy.