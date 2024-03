Zwiastun 6. odcinka „Szoguna” zapowiada pierwszą bitwę. Czy w końcu zobaczymy sceny walki?

W zapowiedzi widzimy również, że Yoshii Toranaga pierwszy raz przemawia do swojej armii. Czyżby były to już ostanie spokojne chwile przed wielką bitwą? Wszystko na to wskazuje. Oczywiście nie mogło też zabraknąć wątku rozwijającej się, nie bez przeszkód, relacji między Johnem a Mariko. Sprzeczne z japońską obyczajowością uczucie będzie najprawdopodobniej wystawione na kolejną próbę. Spokojnie można już rezerwować sobie wtorkowy wieczór na seans 6. odcinka serialu „Szogun”.



Serial „Szogun” można oglądać na platformie Disney+.