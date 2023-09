Ludzie rzucili się na Taco Hemingwaya. Padła strona ze sprzedażą biletów

Taco Hemingway po 3 latach wrócił z solowym albumem "1-800-OŚWIECENIE", ogłaszając przy tym, że wyrusza w trasę koncertową. Raper zapowiedział, że w przyszłym roku zawita do Katowic, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Sprzedaż biletów na wydarzenie wystartowała dzień przed premierą krążka, czyli w czwartek 21 września, natomiast przedsprzedaż biletów ruszyła 20 września o 12:00. Dostęp do kupna biletów w przedsprzedaży była dostępna jedynie dla uczestników programu Empik Premium, za który trzeba zapłacić 39,99 zł. I to właśnie posiadacze konta premium w Empiku, jedynego dystrybutora biletów, zetknęli się z problemami technicznymi podczas zakupów.