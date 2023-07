"Tajna inwazja" na celowniku zachodnich krytyków. Najniższe oceny w historii MCU

Wchodzące w skład MCU seriale to w większości przypadków co najmniej niezłe produkcje, wśród których nietrudno natknąć się na prawdziwe perełki ("WandaVision", "Loki"). Oczywiście, potknięcie zawsze może się zdarzyć - w ramach pojedynczego sezonu czy, tym bardziej, w skali tak płodnej marki.



Miażdżąca większość filmów i seriali MCU cieszyła się ciepłym przyjęciem, a średnie ocen widzów i krytyków w największych agregatorach nie pozostawiają wątpliwości: lubimy produkcje Marvela. Podobają nam się. Doceniamy je. Zazwyczaj. Bo wygląda na to, że zachodni widzowie i dziennikarze nie kupili "Tajnej inwazji" z gwiazdorską obsadą (Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, Ben Mendelsohn, Olivia Colman).