Kolejna wpadka należy do Krzysztofa Ibisza, który postanowił zadać nieco zbyt intymne pytanie jednej z par: Sylwii Madeńskiej i Mikołajowi Jędruszczakowi, którzy tworzyli parę również w prywatnym życiu. Gdy duet odpadł z programu, będąc już eks partnerami dla siebie prywatnie, Ibisz postanowił zadać im takie oto pytanie: To jak jest z tą miłością u was? Jest w końcu czy jej nie ma? Powiedzcie, bo nie wytrzymam - zapytał Ibisz Sylwię i Mikołaja.



Prowadzący nie otrzymał odpowiedzi, a byłych zakochanych pytanie Ibisza nieco zbiło z tropu. Mimo że temat szybko zmieniono, widzowie mocno skrytykowali zachowanie prowadzącego. Według internatów pytanie było mocno niestosowne.